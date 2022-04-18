В Госдуме рассказали о намерении ЦБ судиться из-за резервов

Центробанк планирует судиться с правительствами западных стран из-за заблокированных золотовалютных резервов. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
«Если подходить объективно к ситуации, то суд должен однозначно принять решение по использованию резервов для погашения обязательств», — приводятся в материале его слова.
Также Аксаков прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о неизбежности дефолта по российскому госдолгу. По словам депутата, данные разговоры являются «искусственно созданной ситуацией для западных лиц, которая вредит не только РФ, но и гражданам Запада и компаниям».
«Можно говорить и о дефолте Евросоюза, который не выполняет свои обязательства перед Центробанком и российскими организациями. Мы бы могли выполнить любые обязательства, но дело принципа, чтобы они выполнялись за счет резервов, которые заблокировали. Западные инвесторы должны ставить вопрос о выполнении обязательств перед местными политиками», — отметил Аксаков.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России является лишь вопросом времени. Она уверена, что санкции все больше вредят экономике РФ.
Напомним, что в марте власти США, Евросоюза, Великобритании и Японии в рамках антироссийских ограничений заблокировали часть золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах.