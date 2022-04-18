В Госдуме рассказали о намерении ЦБ судиться из-за резервов

«Можно говорить и о дефолте Евросоюза, который не выполняет свои обязательства перед Центробанком и российскими организациями. Мы бы могли выполнить любые обязательства, но дело принципа, чтобы они выполнялись за счет резервов, которые заблокировали. Западные инвесторы должны ставить вопрос о выполнении обязательств перед местными политиками», — отметил Аксаков.