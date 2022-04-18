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28 минут назад

Матвиенко предложили, как поступить с покинувшими Россию чиновниками

News.ru

Представители межрегионального общественного движения «Здоровый Выбор» обратились к председателю Совфеда России Валентине Матвиенко с просьбой ввести так называемый «Закон Чубайса». На официальном сайте организации объяснили значение данного законопроекта, который предполагает запрет на право занимать государственные должности чиновникам, в случае их увольнения и последующего уезда за границу. По словам авторов инициативы, сбежавших после 24 февраля (дата начала спецоперации) госслужащих будут вносить в специальный «чёрный список».

Матвиенко предложили, как поступить с покинувшими Россию чиновниками
Фото:  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В рамках законопроекта предлагается лиц, которые занимали государственные и муниципальные должности, были депутатами разного уровня, занимали руководящие должности в государственных корпорациях и которые уволились или сложили полномочия по собственному желанию после 24.02.2022 и выехали за границу более, чем на 40 дней, лишить права занимать такие должности в дальнейшем, — указывается в тексте послания.

Чубайс покинул Россию

Уточняется, что рестрикции «Закона Чубайса» должны коснуться исключительно чиновников, представителей государственных корпораций, а также сотрудников подконтрольных СМИ и депутатов, обойдя стороной обычных граждан.

Законопроект не должен касаться других категорий граждан — иначе нам не удастся избежать «охоты на ведьм» и попыток сводить таким образом бизнес-счеты, — говорится в послании.

О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального предcтавителя президента и уехал из страны, сообщили 23 марта. Причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.

Чуть позже, 6 апреля жена Фёдора Бондарчука Паулина Андреева попала в кадр в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула.

Политика,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Федор Бондарчук,Дмитрий Песков,Паулина Андреева,Совет Федерации,
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