Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий расширение оснований на получение материнского капитала для отцов.
Как отмечается в пояснительных материалах, право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.
Согласно принятым поправкам во втором чтении, право на материнский капитал отменено в случае оставления ребенка или наличия письменного согласия матери на его усыновление. Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.
Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка. Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.