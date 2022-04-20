Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий расширение оснований на получение материнского капитала для отцов.

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Как отмечается в пояснительных материалах, право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Согласно принятым поправкам во втором чтении, право на материнский капитал отменено в случае оставления ребенка или наличия письменного согласия матери на его усыновление. Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.