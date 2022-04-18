В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
9 минут назад

Путин попросил власти Израиля вернуть Александровское подворье

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин отправил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Путин напомнил Израилю об обещании Нетаньяху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин недавно отправил письмо премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать в Москву церковь Александра Невского. После напряженности, связанной с передачей права собственности, в Иерусалиме возникли опасения об ухудшении отношений с Москвой и дипломатическом кризисе», — пишет издание.

Процесс передачи храма зашел в тупик после того, как в Москве за хранение гашиша была задержана гражданка Израиля Нама Иссахар. По разным данным тогдашний премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Путину в рамках сделки по освобождению молодой женщины передать церковь России. 29 января 2020 года Путин подписал указ о помиловании женщины, передает RT.

Путин помиловал Иссахар

Александровское подворье в Иерусалиме — единственный русский объект в черте Старого города в Иерусалиме. Это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий, в него входит Порог Судных Врат, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь, а также церковь князя Александра Невского, напоминает телеканал 360. Изначально подворье было записано на Императорское правительство Российской империи.

Политика,Александр Невский,Биньямин Нетаньяху,Иисус Христос,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители