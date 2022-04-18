Путин напомнил Израилю об обещании Нетаньяху

Президент России Владимир Путин отправил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

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«Путин недавно отправил письмо премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать в Москву церковь Александра Невского. После напряженности, связанной с передачей права собственности, в Иерусалиме возникли опасения об ухудшении отношений с Москвой и дипломатическом кризисе», — пишет издание.

Процесс передачи храма зашел в тупик после того, как в Москве за хранение гашиша была задержана гражданка Израиля Нама Иссахар. По разным данным тогдашний премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Путину в рамках сделки по освобождению молодой женщины передать церковь России. 29 января 2020 года Путин подписал указ о помиловании женщины, передает RT.