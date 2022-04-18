Путин: «Западная политика экономического блицкрига провалилась»

Санкционная политика экономического блицкрига, проводимая западными странами в отношении России, провалилась. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе золотовалютные резервы России и активы российских предпринимателей.

От международной системы межбанковских расчетов SWIFT был отключен ряд российских банков. Также на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России. В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

Сегодня президент Владимир Путин констатировал, что Запад рассчитывал на «экономический блицкриг» в отношении России.

«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», - заметил глава государства.