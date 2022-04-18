Путин установил новые выплаты семьям погибших пограничников

Семьи пограничников, погибших во время прохождения службы на границе с Украиной, получат выплаты в 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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Также такая выплата будет предоставляться бойцам погранвойск, проходящим службу на рубежах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Выплата будет положена членам семей военных, которые погибли в течение года после увольнения, связанного с ранениями или заболеваниями, полученными во время службы на этом участке.