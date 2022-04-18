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42 минуты назад

Российский кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке

RT на русском

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что российское правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.

Кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике
Фото: ТАССТАСС

«Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест, с обязательным условием завершить его в запланированные сроки», — цитирует его ТАСС.

Он обратил внимание, что государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки.

«На такие цели направим около 30 млрд рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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