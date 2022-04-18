Кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике

«Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест, с обязательным условием завершить его в запланированные сроки», — цитирует его ТАСС.