В МИД сообщили о праздновании 9 мая в более чем 100 странах

Праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, пройдут более чем в 100 странах мира. Об этом в понедельник сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".
"Уверен, 9 Мая будет праздноваться везде, во всех странах мира, во всяком случае, по информации, которая у нас сейчас уже есть, более чем в 100 странах разные мероприятия, но пройдут, посвященные 9 Мая", - сказал он.
"Во многих странах идет попытка под нашу подлинную, народную акцию "Бессмертный полк" подвести свою идеологическую основу, в те же дни, когда мы будем проводить другие мероприятия в форматах, где возможно очное, заочное [присутствие], [будет попытка] провести свои акции параллельно под другими, понятно какими, лозунгами. Будем вести с этим борьбу", - добавил Нуризаде.