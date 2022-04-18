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31 минуту назад

В МИД РФ сообщили, что 9 Мая будут праздновать в более чем 100 странах

ТАСС

Праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, пройдут более чем в 100 странах мира. Об этом в понедельник сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".

В МИД сообщили о праздновании 9 мая в более чем 100 странах
Фото: ТАССТАСС

"Уверен, 9 Мая будет праздноваться везде, во всех странах мира, во всяком случае, по информации, которая у нас сейчас уже есть, более чем в 100 странах разные мероприятия, но пройдут, посвященные 9 Мая", - сказал он.

"Во многих странах идет попытка под нашу подлинную, народную акцию "Бессмертный полк" подвести свою идеологическую основу, в те же дни, когда мы будем проводить другие мероприятия в форматах, где возможно очное, заочное [присутствие], [будет попытка] провести свои акции параллельно под другими, понятно какими, лозунгами. Будем вести с этим борьбу", - добавил Нуризаде.

Политика,МИД России,
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