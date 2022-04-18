С могилы Жириновского украли ленту с надписью от сына «Давай помиримся»

С могилы политика Владимира Жириновкого украли ленту с надписью «Давай помиримся» от венка, отправленного сыном политика. Как сообщает «КП», старший сын умершего лидера ЛДПР Игорь Лебедев прислал памятные «цветы» в день похорон, 8 апреля, а 12 апреля алая лента со словами была похищена.

Фото: ТАСС ТАСС

Сейчас венок стоит без подписи, что вызывает негодование со стороны посетителей Новодевичьева кладбища.

«Кощунство чистой воды. И, главное, зачем? Она же, эта лента, не из золота сделана», — подчеркивают они.

Отмечается, что лента «Давай помиримся» была выбрана для венка не случайно — Лебедев и Жириновский регулярно конфликтовали, особенно в том, что касается ЛДПР. Жириновский часто делал кадровые перестановки, что становилось причиной недовольства сына.