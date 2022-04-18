С могилы Жириновского украли ленту с надписью от сына «Давай помиримся»

С могилы политика Владимира Жириновкого украли ленту с надписью «Давай помиримся» от венка, отправленного сыном политика. Как сообщает «КП», старший сын умершего лидера ЛДПР Игорь Лебедев прислал памятные «цветы» в день похорон, 8 апреля, а 12 апреля алая лента со словами была похищена.
Сейчас венок стоит без подписи, что вызывает негодование со стороны посетителей Новодевичьева кладбища.
«Кощунство чистой воды. И, главное, зачем? Она же, эта лента, не из золота сделана», — подчеркивают они.
Отмечается, что лента «Давай помиримся» была выбрана для венка не случайно — Лебедев и Жириновский регулярно конфликтовали, особенно в том, что касается ЛДПР. Жириновский часто делал кадровые перестановки, что становилось причиной недовольства сына.
Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.