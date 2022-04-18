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40 минут назад

С могилы Жириновского украли ленту с надписью от сына «Давай помиримся»

Елена Прошина

С могилы политика Владимира Жириновкого украли ленту с надписью «Давай помиримся» от венка, отправленного сыном политика. Как сообщает «КП», старший сын умершего лидера ЛДПР Игорь Лебедев прислал памятные «цветы» в день похорон, 8 апреля, а 12 апреля алая лента со словами была похищена.

С могилы Жириновского украли ленту с надписью от сына «Давай помиримся»
Фото: ТАССТАСС

Сейчас венок стоит без подписи, что вызывает негодование со стороны посетителей Новодевичьева кладбища.

«Кощунство чистой воды. И, главное, зачем? Она же, эта лента, не из золота сделана», — подчеркивают они.

Отмечается, что лента «Давай помиримся» была выбрана для венка не случайно — Лебедев и Жириновский регулярно конфликтовали, особенно в том, что касается ЛДПР. Жириновский часто делал кадровые перестановки, что становилось причиной недовольства сына.

Перед смертью Жириновский назвал свою главную ошибку

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.

Политика,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,
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