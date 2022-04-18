Антонов: Москва и Вашингтон больше не партнеры

Посол России в США Анатолий Антонов призвал власти Соединённых Штатов решить, кем они видят для себя Россию.
«Вы должны решить, кто мы для вас. Партнёры ли мы для вас или соперники, или оппоненты, или, я даже не хочу использовать это слово, враги», — сказал он в интервью газете Politico.
Глава российской дипмиссии отметил, что сам он по-прежнему уверен в том, что страны должны сохранить партнёрские отношения.
Я по-прежнему уверен в том, что мы должны быть партнёрами. Раньше я бы сказал, что мы — партнёры. Но сейчас мы ими не являемся, что вызывает сожаление», — добавил Антонов.
Он также отметил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде из-за отказов от диалога Палаты представителей и Сената Конгресса США.