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40 минут назад

Антонов призвал США решить вопрос об отношениях с Россией

RT на русскомиещё 8

Посол России в США Анатолий Антонов призвал власти Соединённых Штатов решить, кем они видят для себя Россию.

Антонов: Москва и Вашингтон больше не партнеры
Фото: Gettyimages Gettyimages

«Вы должны решить, кто мы для вас. Партнёры ли мы для вас или соперники, или оппоненты, или, я даже не хочу использовать это слово, враги», — сказал он в интервью газете Politico.

Глава российской дипмиссии отметил, что сам он по-прежнему уверен в том, что страны должны сохранить партнёрские отношения.

Я по-прежнему уверен в том, что мы должны быть партнёрами. Раньше я бы сказал, что мы — партнёры. Но сейчас мы ими не являемся, что вызывает сожаление», — добавил Антонов.

Он также отметил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде из-за отказов от диалога Палаты представителей и Сената Конгресса США.

Политика,Анатолий Антонов,Конгресс США,
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