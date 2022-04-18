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40 минут назад

Мишустин сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков

RT на русском

Мишустин сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков

Мишустин утвердил концепцию развития оптовых продовольственных рынков
Фото: ТАССТАСС

«Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по её реализации», — заявил он.

Мишустин напомнил, что в ходе недавнего совещания президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей на 2022 год увеличение выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.

Он отметил, что реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах.

«Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих», — сказал премьер.

Ранее Мишустин призвал регионы России мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства.

Политика,Владимир Путин,
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