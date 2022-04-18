Мишустин утвердил концепцию развития оптовых продовольственных рынков

«Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по её реализации», — заявил он.

Мишустин напомнил, что в ходе недавнего совещания президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей на 2022 год увеличение выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.

Он отметил, что реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах.