Медведчук обратился к Путину и Зеленскому

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит двух президентов обменять его на украинских военных, взятых в плен в Мариуполе и мирных жителей. Как отмечает РИА Новости, Медведчук в обращении, обнародованном СБУ, использует терминологию и тезисы киевского режима: называет националистов, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя», и утверждает, что из города невозможно выйти, несмотря на неоднократные предложения и гарантии от Минобороны РФ.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», - сказал политик.

Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она попросила обменять его на двух британских наемников. По ее словам, сам политик дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ.

В свою очередь, сдавшиеся в плен британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на Медведчука. В своем обращении они отметили, что с ними хорошо обращаются, кормят и дают воду.