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30 минут назад

«Оставляет желать лучшего»: Песков о динамике переговоров с Киевом

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что динамика продвижения переговоров России и Украины оставляет желать лучшего. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставляет желать лучшего»: Песков о динамике переговоров с Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Киев не отличается постоянством и часто меняет позиции по уже согласованным вопросам.

«Специальная военная операция продолжается. Президент [России Владимир Путин] совсем недавно сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», - сказала Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

Также в интервью CNN он заявил, что Киев готов к диалогу с Россией, но при этом не хочет решать территориальный вопрос. Также Зеленский добавил, что чем быстрее будет найдена возможность диалога с Россией, тем лучше. При этом Киев готов вести боевые действия «и 10 лет».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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