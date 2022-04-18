«Оставляет желать лучшего»: Песков о динамике переговоров с Киевом

«Специальная военная операция продолжается. Президент [России Владимир Путин] совсем недавно сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», - сказала Песков.