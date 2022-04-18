Песков прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»

В Кремле видели предполагаемые кадры пожара на крейсере «Москва», однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить подлинность кадров.

В ночь на 14 апреля стало известно о пожаре ракетном крейсере Черноморского флота ВМФ России «Москва». В Минобороны рассказали, что судно получило серьезные повреждения в результате детонации боеприпасов. Позднее в ведомстве сообщили, что основное ракетное вооружение корабля не было повреждено, крейсер сохранял плавучесть, а экипаж эвакуирован.