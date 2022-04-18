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50 минут назад

В МИД обвинили Запад в создании раскола среди членов ООН

Lenta.ru

Запад создает искусственный раскол между членами ООН на фоне российской военной операции на Украине, чтобы помешать поиску компромиссов для решения международных проблем. В этом обвинил западные государства руководитель департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

В МИД обвинили Запад в создании раскола среди членов ООН
Фото: ТАССТАСС

«Среди стран-членов ООН создается искусственный раскол, который препятствует нахождению компромиссов, нахождению решений трудных проблем современности», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия самостоятельно заявила о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека (СПЧ), оставшись в статусе наблюдателя. По его словам, своим решением Россия сумела избежать «ливийского сценария» и не допустила поражения в правах при дальнейшей работе в Совете.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

Политика,Петр Ильичев,Сергей Вершинин,МИД России,Совет по правам человека,ООН,
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