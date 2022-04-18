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54 минуты назад

Песков: Кремль сообщит, если Путин отреагирует на просьбу жены Медведчука о помощи

ТАССиещё 3

Кремль сообщит, если появится реакция президента РФ Владимира Путина на обращение жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко с просьбой помочь обменять ее мужа.

Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В случае, если будет реакция президента, то мы об этом сообщим", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Жена Медведчука заявила о согласии мужа на обмен при одном условии

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять его на украинских военнопленных.

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