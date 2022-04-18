Кремль сообщит, если появится реакция президента РФ Владимира Путина на обращение жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко с просьбой помочь обменять ее мужа.

"В случае, если будет реакция президента, то мы об этом сообщим", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять его на украинских военнопленных.