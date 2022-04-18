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25 минут назад

«У тебя шизофрения!»: Кадыров обратился к Зеленскому

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова сражаться «хоть десять лет», подчеркнув, что «с ним будет покончено на днях». Соответствующую аудиозапись глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров ответил на слова Зеленского о готовности сражаться 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что страна «не может отдать свои территории» России и готова «сражаться за них хоть десять лет».

«Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. (…) У нас столько времени нет, мы на днях покончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения!» - со смехом заявил глава Чечни.

Он также посоветовал президенту Украины уехать «к своему старшему брату [американскому лидеру Джо] Байдену».

Зеленский: «Украина может сражаться с РФ и 10 лет»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

В военной операции принимают участие и чеченские военнослужащие. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал ранее, что планирует въехать в Киев на захваченной у ВСУ генеральской бронемашине. Он отметил также, что собирается национализировать завод, производящий эти машины.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,ЕС,
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