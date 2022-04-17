В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

В России отказались демилитаризировать Украину 10 лет

Lenta.ru

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова «вести бои» 10 лет, заявил об отказе России демилитаризировать Украину настолько долго. Об этом он рассказал РИА Новости.

В России отказались демилитаризировать Украину 10 лет
Фото: ТАССТАСС

«В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек.

Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Владимир Зеленский готов воевать до своей старости, подчеркнул Бальбек.

«Но этого не будет. Поставки оружия его не спасут, а неонацизм на Украине будет уничтожен. Впрочем, он может воевать с нами в своих интервью или мемуарах, но это уже другая война, без смертей и перестрелок», — сказал политолог.

Ранее Зеленский заявил, что Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет». При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители