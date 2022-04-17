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59 минут назад

Кадыров заявил о невозможности вести переговоры с Украиной

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невозможности вести переговоры с Украиной. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале политика.

Кадыров заявил о невозможности вести переговоры с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, на Украине в данный момент нет вертикали власти, поэтому России не с кем вести диалог. Ее необходимо сформировать заново, считает Кадыров. «Назначить временно исполняющего обязанности главы региона, после этого, как у нас в Чеченской Республике, начинать формировать ветви власти», — пояснил он.

Кроме того, политик отметил, что следует обсудить сложившуюся на Украине обстановку с местными жителями, чтобы узнать их взгляды на будущее страны.

Ранее в апреле Рамзан Кадыров рассказал, что сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине.

«Сегодня наши братья находятся на всех передовых позициях в рамках спецоперации на Украине. Это видят и ценят все россияне. Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны», — заявил он.

Политика,Рамзан Кадыров,
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