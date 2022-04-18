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31 минуту назад

Захарова обвинила Киев в информационной войне против Красного Креста

Lenta.ruиещё 4

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Киев в развязывании информационной войны против Международного комитета Красного Креста (МККК) и критике из-за его нейтральности. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова обвинила Киев в информационной войне против Красного Креста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, на Украине работают около 600 добровольцев Красного Креста, организация доставила в страну более 500 тонн гуманитарной помощи. При этом в украинских СМИ развернулась информационная война против МККК и его сотрудников: звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам и делать взносы, а также привлечь Красный Крест к ответственности.

Киеву, считает Захарова, не нравится нейтральность гуманитарщиков.

«Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это — именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК», — объяснила она.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CBS не ответил на вопрос, допустит ли Киев сотрудников МККК к российским военнопленным. Он отметил, что у него есть «весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел».

6 апреля Министерство обороны России потребовало допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. В случае отказа Россия оставляет за собой право инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.

Политика,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,Совбез ООН,
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