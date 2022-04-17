В Госдуме призвали Запад прекратить снабжать Украину оружием

"США и Великобритании давно пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис в результате их бездумной политики на Украине и перестать снабжать весь "киевский зоопарк" "гранатами". Потому что эффект в результате может быть весьма плачевным для всего мира", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в скором времени Лондон поставит Украине "средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику".