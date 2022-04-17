В Госдуме призвали Запад прекратить снабжать Украину оружием

Властям США и Великобритании пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис и перестать поставлять на Украину оружие. Об этом в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США и Великобритании давно пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис в результате их бездумной политики на Украине и перестать снабжать весь "киевский зоопарк" "гранатами". Потому что эффект в результате может быть весьма плачевным для всего мира", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в скором времени Лондон поставит Украине "средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику".
Слуцкий подчеркнул, что в этом случае речь идет не про оборону, а про стремление "западных кураторов киевского режима продолжать использовать" Украину как плацдарм для противостояния России.
"Москва предупредила о безответственном подходе к общемировой безопасности, который может иметь непредсказуемые последствия. Если не дойдет, то, как заметил глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законными целями для ВС РФ в рамках спецоперации по демилитаризации киевского режима. Что, в принципе, уже и происходит", - отметил Слуцкий.