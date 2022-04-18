Медведев прокомментировал заявление главы ЕК о «дефолте России»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «дефолт России», о котором ранее говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может обернуться дефолтом Европы. Так политик прокомментировал заявление главы ЕК об антироссийских санкциях.

Фото: leksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress leksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать новые антироссийские санкции. В частности она указала, что в фокусе внимания может оказаться банковский сектор, а также вопросы энергетики.

«Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, а про дефолт по обязательствам России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что дефолт России «может обернуться дефолтом Европы».

«И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», - утверждает зампредседателя Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев оценил актуальные отношения между Россией и Западом. По мнению политика, они сейчас хуже, чем были во времена холодной войны.