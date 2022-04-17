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42 минуты назад

Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике

Елена Прошина

Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах, Так считает посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, передает ТАСС.

Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Североатлантический альянс начал очередные военные учения на севере Норвегии и это угрожает безопасности Арктики.

«Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении», - сказал дипломат.

Кроме того, негативно отразится на безопасности Арктики и возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Расширение НАТО за счет традиционно внеблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает», - сказал Корчунов.

Россия уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике

Еще одна проблема - заморозка деятельности Арктического совета. В марте 2022 года США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия со ссылкой на военную спецоперацию на Украине приостановили свое участие в Арктическом совете. Это ведёт к тому, что «риски и вызовы будут нарастать».

По словам Корчунова, Россия предупреждает Запад о негативных последствиях попыток создать альтернативные Арктическому совету форматы. Они лишь «создадут разделительные линии и усилят центробежные тенденции» в ущерб коллективным началам при выработке решений по Арктике.

На долю России приходится около 60% арктического побережья и более половины населения региона (2,5 млн человек).

Политика,МИД России,НАТО,
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