Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике

Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах, Так считает посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, передает ТАСС.
По его словам, Североатлантический альянс начал очередные военные учения на севере Норвегии и это угрожает безопасности Арктики.
«Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении», - сказал дипломат.
Кроме того, негативно отразится на безопасности Арктики и возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
«Расширение НАТО за счет традиционно внеблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает», - сказал Корчунов.
Еще одна проблема - заморозка деятельности Арктического совета. В марте 2022 года США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия со ссылкой на военную спецоперацию на Украине приостановили свое участие в Арктическом совете. Это ведёт к тому, что «риски и вызовы будут нарастать».
По словам Корчунова, Россия предупреждает Запад о негативных последствиях попыток создать альтернативные Арктическому совету форматы. Они лишь «создадут разделительные линии и усилят центробежные тенденции» в ущерб коллективным началам при выработке решений по Арктике.
На долю России приходится около 60% арктического побережья и более половины населения региона (2,5 млн человек).