Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике

Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах, проведение очередных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе", - отметил дипломат.