Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике

"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе", - отметил дипломат.