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14 минут назад

Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах

ТАСС

Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах, проведение очередных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Россия увидела риски столкновений с НАТО в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе", - отметил дипломат.

Россия уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике

Политика,МИД России,НАТО,
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