Telegraph: Мишустин узаконил параллельный импорт

Решение российского премьера Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, которые страдают от потери прибыли после ухода с рынка в России .

«Политика российского правительства довольно ясна: оно готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности на импорт, чтобы поставлять в страну продукцию, оказавшуюся недоступной из-за западных санкций», — отметил он в интервью газете The Daily Telegraph.

В обычное время, как отметил Маллой, иностранные дистрибьютеры могли потребовать компенсацию или изъять товар, однако теперь такой возможности у них нет. Затраты и издержки при этом, которые связаны с судебным иском против параллельного импортера, велики настолько, что могут отпугнуть даже ряд богатых ретейлеров.