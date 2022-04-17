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13 минут назад

Telegraph: Мишустин узаконил параллельный импорт и лишил Запад рычагов давления на Россию

Газета.Ru

Решение российского премьера Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, которые страдают от потери прибыли после ухода с рынка в России.

Telegraph: Мишустин узаконил параллельный импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказал юрист DLA Piper в РФ Майкл Маллой.

«Политика российского правительства довольно ясна: оно готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности на импорт, чтобы поставлять в страну продукцию, оказавшуюся недоступной из-за западных санкций», — отметил он в интервью газете The Daily Telegraph.

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Легализация параллельного импорта, как подчеркнули специалисты консалтинговой компании EY, позволит продавать на территории России подлинную продукцию, а не контрафакт, сообщает телеканал «360».

В обычное время, как отметил Маллой, иностранные дистрибьютеры могли потребовать компенсацию или изъять товар, однако теперь такой возможности у них нет. Затраты и издержки при этом, которые связаны с судебным иском против параллельного импортера, велики настолько, что могут отпугнуть даже ряд богатых ретейлеров.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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