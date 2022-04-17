Володин посоветовал Зеленскому вывести войска из Донбасса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса и зафиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу страны, денацификации.

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«Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — написал он.

По его словам, если Зеленский думает об украинских гражданах, то должен незамедлительно принять определенные решения. Спикер Госдумы подчеркнул, что «по-другому не получится».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.