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8 минут назад

Володин рассказал, как следует поступить Украине в ситуации с Донбассом и Крымом

Газета.Ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса и зафиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу страны, денацификации.

Володин посоветовал Зеленскому вывести войска из Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — написал он.

По его словам, если Зеленский думает об украинских гражданах, то должен незамедлительно принять определенные решения. Спикер Госдумы подчеркнул, что «по-другому не получится».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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