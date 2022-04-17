Россию предупредили об опасности дружбы с Китаем

В запасе у России есть два-три месяца для того, чтобы переломить ситуацию на Украине в свою сторону. Китай готов выдержать такой срок, не присоединяясь к антироссийским санкциям, предупредил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков. Слова эксперта приводит «Ридус».