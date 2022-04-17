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21 минуту назад

Россию предупредили об опасности дружбы с Китаем

Lenta.ru

В запасе у России есть два-три месяца для того, чтобы переломить ситуацию на Украине в свою сторону. Китай готов выдержать такой срок, не присоединяясь к антироссийским санкциям, предупредил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков. Слова эксперта приводит «Ридус».

Россию предупредили об опасности дружбы с Китаем
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФТАСС/Пресс-служба МИД РФ

«Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется», — заявил специалист.

При этом Китай будет максимально тянуть время, чтобы сохранить партнерские отношения с Европой и США, не теряя контакта с Россией, заявил востоковед.

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