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39 минут назад

Медведев прокомментировал фейк о "Единой России"

ТАСС

Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает недостоверную информацию о ней

Медведев с юмором отреагировал на фейк о "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает фейки о партии.

"Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа", - написал Медведев в субботу в Telegram-канале.

Он с юмором отреагировал и на содержание фейковой новости. "По поводу уничтожения спутников Starlink - идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба - рассмотрим", - заметил председатель "Единой России", добавив в конце публикации смеющийся смайлик.

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Ранее в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия" сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал якобы принадлежащий фракции "Единая Россия" в Госдуме фейковый сайт. Отмечается, что на фейковом сайте единороссов содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. "Она вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом. IP-адрес сайта зарегистрирован в США", - сообщается в телеграм-канале единороссов.

Политика,Дмитрий Медведев,Роскомнадзор,Единая Россия,Госдума,Госдеп США,
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