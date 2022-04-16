Медведев с юмором отреагировал на фейк о "Единой России"

"Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа", - написал Медведев в субботу в Telegram-канале.

Он с юмором отреагировал и на содержание фейковой новости. "По поводу уничтожения спутников Starlink - идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба - рассмотрим", - заметил председатель "Единой России", добавив в конце публикации смеющийся смайлик.

Ранее в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия" сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал якобы принадлежащий фракции "Единая Россия" в Госдуме фейковый сайт. Отмечается, что на фейковом сайте единороссов содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. "Она вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом. IP-адрес сайта зарегистрирован в США", - сообщается в телеграм-канале единороссов.