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20 минут назад

В МИД России понадеялись на оперативный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука

Lenta.ru

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Лондон даст оперативный ответ на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В МИД России оценили обращение жены Медведчука в Британию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она заметила, что съездивший недавно в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен знать о судьбе граждан своей страны и не станет медлить с ответом.

«А [глава МИД Британии] Лиз Трасс расскажет, что британцы там [на Украине] в принципе делали», — добавила она.

Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев

Ранее Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России и Донецкой народной республики (ДНР) британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Она указала на возможность попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее супруга.

Политика,Шон Пиннер,Оксана Марченко,Борис Джонсон,Мария Захарова,Виктор Медведчук,Верховный суд,МИД России,
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