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8 минут назад

Россия запретила въезд для Бориса Джонсона

Майк Габриелян

Россия ввела персональные санкции против высшего руководства Британии. В «стоп-лист» включены премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс и другие ключевые политические деятели. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.

Россия запретила въезд для Бориса Джонсона
Фото: ReutersReuters

«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Британии, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», - сказано в заявлении.

Отмечается, что британское руководство намеренно «нагнетает обстановку вокруг Украины. Лондон накачивает киевский режим летальными вооружениями и координирует аналогичные усилия в НАТО.

Кроме того, Британия подстрекает другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций.

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МИД приводит список британских подданных, которым отныне закрыт въезд. Среди них премьер-министр страны Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министры обороны, финансов, внутренних дел, а также другие высокопоставленные лица.

Ранее премьер министр Британии оказался изгоем на церемонии саммита НАТО.

Политика,Элизабет Трасс,Борис Джонсон,МИД России,НАТО,
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