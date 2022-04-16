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1 час назад

Антонов уличил США в запугивании стран Латинской Америки из-за России

Lenta.ruиещё 1

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Антонов уличил США в запугивании стран Латинской Америки из-за РФ
Фото: ТАССТАСС

Таким образом дипломат прокомментировал заявления заместителя госсекретаря Брайана Николса о том, что Вашингтон ожидает от Латинской Америки соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с правительством.

По мнению Антонова, независимая позиция латиноамериканских стран вызывает у Госдепа раздражение.

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — пояснил он.

При этом посол указал на тот факт, что Белый дом не беспокоит «очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности».

Ранее профессор Высшей школы государственного управления и научный сотрудник Центра анализа фискальной политики Национального университета Колумбии Диего Карреро Барон заявил, что Колумбия, являющаяся одним из самых близких партнеров НАТО в Латинской Америке, терпит убытки от антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры против России негативно сказались на экспорте и сельском хозяйстве Колумбии.

Политика,В мире,Анатолий Антонов,НАТО,Госдеп США,
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