Антонов уличил США в запугивании стран Латинской Америки из-за РФ

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

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Таким образом дипломат прокомментировал заявления заместителя госсекретаря Брайана Николса о том, что Вашингтон ожидает от Латинской Америки соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с правительством.

По мнению Антонова, независимая позиция латиноамериканских стран вызывает у Госдепа раздражение.

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — пояснил он.

При этом посол указал на тот факт, что Белый дом не беспокоит «очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности».