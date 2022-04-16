Пушков раскрыл значение Байдена на посту президента США

Президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Об этом заявил от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале.

«Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа. Но само его президентство не может считаться успешным и вдохновляющим», — написал Алексей Пушков, комментируя рекордно снизившийся рейтинг американского президента.