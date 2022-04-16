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33 минуты назад

Пушков раскрыл значение Байдена на посту президента США

Ura.Ru

Президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Об этом заявил от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Пушков раскрыл значение Байдена на посту президента США
Фото: ReutersReuters

«Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа. Но само его президентство не может считаться успешным и вдохновляющим», — написал Алексей Пушков, комментируя рекордно снизившийся рейтинг американского президента.

Ранее сообщалось, что рейтинг Джо Байдена упал ниже, чем у Дональда Трампа в аналогичный период срока. Политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Также американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена «угрозой национальной безопасности», передает телеканал 360.

Политика,Алексей Пушков,Павел Данилин,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Телеканал "360° Подмосковье",
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