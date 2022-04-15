В ЛДПР запретят включать в руководство бывших членов других партий

"В связи с многочисленными "новостями" по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР возникло предложение о поправке в устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Данную корректировку необходимо будет обсудить на ближайшем съезде ЛДПР", - говорится в заявлении.