В ЛДПР запретят включать в руководство бывших членов других партий

ЛДПР рассматривает возможность введения запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые ранее входили в состав других российских политических партий, соответствующие изменения в устав должен обсудить съезд либерал-демократов. Об этом говорится в заявлении думской фракции ЛДПР (текст есть в распоряжении ТАСС).
"В связи с многочисленными "новостями" по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР возникло предложение о поправке в устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Данную корректировку необходимо будет обсудить на ближайшем съезде ЛДПР", - говорится в заявлении.