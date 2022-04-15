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54 минуты назад

В ЛДПР могут ввести запрет на включение в ее руководство бывших членов других партий

ТАССиещё 2

ЛДПР рассматривает возможность введения запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые ранее входили в состав других российских политических партий, соответствующие изменения в устав должен обсудить съезд либерал-демократов. Об этом говорится в заявлении думской фракции ЛДПР (текст есть в распоряжении ТАСС).

В ЛДПР запретят включать в руководство бывших членов других партий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с многочисленными "новостями" по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР возникло предложение о поправке в устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Данную корректировку необходимо будет обсудить на ближайшем съезде ЛДПР", - говорится в заявлении.

Политика,ЛДПР,
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