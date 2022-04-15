Захарова перечислила претензии к властям Молдавии

"Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время. Речь, в частности, идет об ограничительных мерах в отношении работающих в Молдавии российских СМИ, безоговорочной поддержке усилий США и их союзников по вытеснению России из международных организаций и органов, попустительстве молдавских властей в отношении антироссийских акций, уже месяц проходящих у посольства России в Кишиневе и мешающих его работе", - сказала она.