Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без сдачи биометрии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона должна владеть всеми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — подчеркнул он.
Ранее Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.