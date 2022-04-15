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2 часа назад

Медведев: Россия должна иметь биометрические данные каждого мигранта

RT на русскомиещё 2

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона должна владеть всеми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах.

Медведев предложил отказывать во въезде мигрантам без сдачи биометрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — подчеркнул он.

Ранее Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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