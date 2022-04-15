Россия ответила на высылку дипломатов

МИД России в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявило персонами нон грата 18 дипломатов представительства ЕС в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию РФ в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру», — говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что выразили протест главе представительства Евросоюза в Москве в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постпредства при ЕС. Также Эдереру в ведомстве указали на ответственность объединения за «последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества» и «необходимость неукоснительного соблюдения требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».