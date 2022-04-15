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32 минуты назад

Россия высылает 18 сотрудников представительства ЕС в Москве

Елена Прошина

МИД России в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявило персонами нон грата 18 дипломатов представительства ЕС в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Россия ответила на высылку дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию РФ в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру», — говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что выразили протест главе представительства Евросоюза в Москве в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постпредства при ЕС. Также Эдереру в ведомстве указали на ответственность объединения за «последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества» и «необходимость неукоснительного соблюдения требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

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Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при ЕС персонами нон грата. Их обвинили в «причастности к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Политика,Маркус Эдерер,МИД России,ЕС,
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