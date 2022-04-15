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1 час назад

Россия объявила персона нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве

ТАСС

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Россия ответила на высылку дипломатов
Фото: ТАССТАСС

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру", - заявили в дипведомстве.

Россия выразила протест послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе, говорится в сообщении.

"15 апреля в МИД России вызван глава представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля этого года персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - указали в дипведомстве.

Политика,Маркус Эдерер,МИД России,ЕС,
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