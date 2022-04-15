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15 апреля

Трутнев стал самым богатым вице-премьером в 2021 году

Ura.Ru

Самым богатым вице-премьером в России стал Юрий Трутнев. По данным декларации о доходах за 2021 год, он заработал 392,6 миллиона рублей. Меньше всего задекларировала вице-премьер Виктория Абрамченко — 16,9 миллиона рублей.

Трутнев стал самым богатым вице-премьером в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трутнев Ю.П. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Декларированный годовой доход — 392 611 111,91 рубля», — сообщается в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства РФ.

За 2020 год Трутнев заработал всего 42,3 миллиона рублей. Его доход за 2021 год прирос на 350 миллионов рублей. В собственности у вице-премьера один земельный участок, три жилых и четыре нежилых здания и дача. Также он владеет автомобилями BMW X6, Mercedes-Benz GLE 450, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Highlander. Всем этим он владеет совместно с супругой.

Меньше всего среди вице-премьеров в 2021 году заработала Абрамченко. Она задекларировала 16,9 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2020 году. Тогда Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительства, заработала 18,7 миллиона рублей.

Политика,Виктория Абрамченко,Юрий Трутнев,Правительство РФ,
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