Трутнев стал самым богатым вице-премьером в 2021 году

Самым богатым вице-премьером в России стал Юрий Трутнев . По данным декларации о доходах за 2021 год, он заработал 392,6 миллиона рублей. Меньше всего задекларировала вице-премьер Виктория Абрамченко — 16,9 миллиона рублей.

За 2020 год Трутнев заработал всего 42,3 миллиона рублей. Его доход за 2021 год прирос на 350 миллионов рублей. В собственности у вице-премьера один земельный участок, три жилых и четыре нежилых здания и дача. Также он владеет автомобилями BMW X6, Mercedes-Benz GLE 450, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Highlander. Всем этим он владеет совместно с супругой.