Яровая: слова Зеленского доказывают военные цели биолабораторий США

"С лжецами и преступниками так и бывает: в порыве красочного вранья они проговариваются. Промелькнувшие откровения Зеленского о том, что он и НАТО начали войну раньше, о том, что поставки оружия против России на Украину начались очень давно, с одной стороны, - непрозрачный намек на то, что он может сказать и больше. Но и того, что сказано, уже достаточно, чтобы подтвердить необходимость спецоперации для защиты ЛНР и ДНР от неминуемого уничтожения", - заявил Яровая, слова которой приводит в пятницу пресс-служба фракции "Единая Россия".