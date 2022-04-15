Яровая: слова Зеленского доказывают военные цели биолабораторий США

Признание президента Украины Владимира Зеленского о подготовке страны к военным действиям против России доказывает, что работа американских биолабораторий на Украине преследовала военные цели. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая.
"С лжецами и преступниками так и бывает: в порыве красочного вранья они проговариваются. Промелькнувшие откровения Зеленского о том, что он и НАТО начали войну раньше, о том, что поставки оружия против России на Украину начались очень давно, с одной стороны, - непрозрачный намек на то, что он может сказать и больше. Но и того, что сказано, уже достаточно, чтобы подтвердить необходимость спецоперации для защиты ЛНР и ДНР от неминуемого уничтожения", - заявил Яровая, слова которой приводит в пятницу пресс-служба фракции "Единая Россия".
"Признания о длительной агрессивной подготовке украинского режима к военным действиям против России дает в таком случае и понятное обоснование создания Министерством обороны США бактериологических лабораторий на Украине - военные цели", - добавила Яровая.
По словам парламентария, оружие, о необходимости которого говорит Зеленский, "очевидно, включало в себя и секретные американские биолаборатории, поспешность ликвидации которых - не что иное, как попытка сокрытия доказательств международного преступления по разработке бактериологического оружия, готовящегося против России".
Ранее Зеленский в интервью британской вещательной корпорации BBC заявил, что украинские власти стали получать поставки вооружений из западных стран в конце 2021 года. На вопрос журналиста о том, получал ли Киев от Запада вооружение еще в декабре и январе, Зеленский ответил утвердительно. По его словам, украинское руководство опасалось "наступательных действий" со стороны России, поэтому хотело в НАТО, боролось "с некоторыми политическими группами внутри" Украины и начало "эту войну еще раньше".