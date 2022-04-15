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33 минуты назад

Пасечник рассказал, чем спецоперация обернется для украинского народа

Газета.Ru

Военная спецоперация России на Украине «закончится прозрением для украинского народа», заявил в интервью «Газете.Ru» глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник раскрыл последствия спецоперации для украинского народа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди увидят, что руководство страны, отдавая преступные приказы, преследует только одну цель – уничтожить. Уничтожить инфраструктуру, загубить как можно больше жизней. Киеву плевать на своих граждан. Народ Донбасса в этом убедился еще восемь лет назад – с первыми обстрелами наших городов и сел», — отметил Пасечник.

По его мнению, после денацификации Украины миллионы людей вздохнут с облегчением, потому что «нацисты уйдут из власти».

Подробнее о том, какие новые памятные даты могут появиться в ЛНР, что будет с украинскими пленными, ждать ли референдума о присоединении республики к России и как она отметит в этом году 9 мая, читайте в интервью Леонида Пасечника «Газете.Ru».

Политика,Леонид Пасечник,
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