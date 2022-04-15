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2 часа назад

Медведев призвал тщательнее контролировать приток мигрантов в Россию

Газета.Ruиещё 7

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, что считает необходимым использовать новые меры для более тщательного контроля за потоком мигрантов в Россию, передает ТАСС.

Медведев призвал тщательнее контролировать приток мигрантов
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

«Чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране», — отметил он.

По словам Медведева, в настоящее время у профильных ведомств есть трудности с достоверной и полной статистикой о мигрантах в России.

Зампред СБ подчеркнул необходимость в данных о деятельности мигрантов, их биографических данных и иных сведениях персонального характера, так как эти сведения имеют «важное значение для обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».

«Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями», — заявил Медведев.

Ранее Медведев призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов мигрантов, которые становятся «очагами преступности» и не подчиняются российским законам. Он также указал на необходимость профилактической работы в том числе с лидерами диаспор.

Политика,Дмитрий Медведев,
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