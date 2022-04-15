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49 минут назад

Песков назвал главную цель спецоперации на Украине

Алиса Селезнёва

Первоочередной задачей российской спецоперации на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Главное - это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - пояснил официальный представитель Кремля.

Bloomberg: спецоперация на Украине истощает запасы вооружений США

Он также отметил, что в тех украинских регионах, где нет националистов, налаживается мирная жизнь. Однако там, где националистические батальоны «берут мирное население в заложники, расстреливают социальные объекты», по словам Пескова, происходит «ожесточенная борьба».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

В Минобороны России подчеркивали, что удары по городам Украины и мирному населению не наносятся. По данным ведомства, высокоточные удары проводятся по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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