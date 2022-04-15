Захарова рассказала об интересе СМИ США к теневому бизнесу сына Байдена

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"Интересно, а когда "Беллингкэт" (иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента) и "камрад" Грозев выпустят расследование о теневом бизнесе сына президента США Джо Байдена - Хантера Байдена?" - задается вопросом дипломат.

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Она напоминает, что об активности сына главы Белого дома, а до этого - заместителя главы Белого дома "всему миру сообщил не какой-нибудь западный журналист-расследователь или прикормленное сливное корытце типа вышеупомянутой группы, а генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге Министерства обороны России". И задается вопросом: почему ""гроза" всего тайного Грозев молчит, как будто ему забыли заплатить за расследование".

Далее представитель российского МИДа перечисляет "традиционные" СМИ США, которые уже, наконец, "проснулись". По словам Марии Захаровой, "с разницей всего в два дня New York Times публикует колонку о "пропагандистском пузыре" в России и большое расследование, в котором напрямую говорится о махинациях Хантера Байдена на Украине в предыдущие годы".

Далее она говорит об ABC News, которое сообщает "что Хантер Байден жирует на деньги налогоплательщиков в Калифорнии, на пляжах Малибу, о чем удалось выяснить благодаря "украинской" активности предприимчивого отпрыска американского лидера, хотя рядом - сообщения об "обезоруживающих опровержениях российской пропаганды в социальных сетях".

"Знаем мы эти опровержения в соцсетях", - констатирует автор поста.

Упоминает она и о СBS News и CNN, которые "вообще посвятили значительное эфирное время предпринимательской активности Хантера Байдена за пределами США, например, в Китае. Что, конечно, не мешает американским журналистам выпускать аналитические заметки о том, "почему российская телепропаганда так важна в понимании событий на Украине".

Также "поговаривают, - утверждает далее дипломат, - что после публикации сведений о бизнесе Хантера Байдена на Украине в предыдущие годы в его отношении активизировался офис Генпрокурора штата Делавэр".