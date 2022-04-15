Песков назвал главную цель спецоперации на Украине

«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.