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19 минут назад

Песков назвал главную цель спецоперации на Украине

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал уничтожение так называемых национальных батальонов первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине.

Песков назвал главную цель спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, в тех регионах Украины, где нет националистов, налаживается мирная жизнь, в иных случаях — «происходит ожесточенная борьба».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Путин,
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