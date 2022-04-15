Песков назвал главную цель спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал уничтожение так называемых национальных батальонов первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине.
«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его словам, в тех регионах Украины, где нет националистов, налаживается мирная жизнь, в иных случаях — «происходит ожесточенная борьба».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.