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28 минут назад

Россия пригрозила США последствиями поставок оружия Украине

Елена Прошина

Россия направила США ноту, в которой заявила, что поставки вооружения Украине только усугубляют ситуацию в регионе и затягивают конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает издание, нота была направлена на фоне объявления новой военной помощи Украине от США на $800 млн. В документе отмечается, что дальнейшее вооружение Украины может привести к «непредсказуемым последствиям».

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – говорится в документе.

Ранее президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, на этот раз в размере $800 млн. Вашингтон рассчитывает завершить отправку вооружения в течение месяца. Речь идет о поставках артиллерии, бронетранспортеров, вертолетов, а также боеприпасов.

Политика,Джозеф Байден,
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