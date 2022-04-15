Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине

Россия направила США ноту, в которой заявила, что поставки вооружения Украине только усугубляют ситуацию в регионе и затягивают конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

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Как утверждает издание, нота была направлена на фоне объявления новой военной помощи Украине от США на $800 млн. В документе отмечается, что дальнейшее вооружение Украины может привести к «непредсказуемым последствиям».

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – говорится в документе.