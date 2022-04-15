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24 минуты назад

Кремль раскрыл планы Путина после потери крейсера «Москва»

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание, чтобы обсудить причины пожара на утонувшем крейсере «Москва». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, таких совещаний у президента не запланировано», — сказал пресс-секретарь президента.

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Крейсер Черноморского флота ВМФ России «Москва» затонул при буксировке во время шторма в четверг, 14 апреля. В Минобороны сообщили, что судно потеряло остойчивость — способность противостоять крену и сохранять равновесие. Экипаж был полностью эвакуирован на другие корабли флота.

До этого на крейсере произошел пожар — «Москва» получила серьезные повреждения из-за детонации боеприпасов. В оборонном ведомстве не раскрыли точное место происшествия. Тогда там доложили, что основное ракетное вооружение корабля не было повреждено, а крейсер сохранял плавучесть.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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