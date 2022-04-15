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2 часа назад

Орешкин: «Будут новые раунды санкций в экономической войне против РФ»

Лера Букина

Прекращать экономическую войну против России никто не планирует. Так, ожидаются новые раунды санкций, заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Орешкин: «Будут новые раунды санкций в экономической войне против РФ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и если у них будут доллары, евро, иены или фунты, они могут быть в любой момент заморожены», - подчеркнул он.

По словам Орешкина, в соцсфере будут приняты дополнительные решения, если это потребуется.

«Но тоже будьте уверены, что будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере также будут приниматься», - отметил помощник президента.

Он указал на то, что благодаря ограничениям на продажу валюты в России держатели не столкнутся с серьезными рисками.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Украина и Микронезия приняли решение разорвать с Россией дипломатические отношения. Рестрикции коснулись резервов ЦБ, банков и госкорпораций, а также миллиардеров, военных и чиновников. В частности, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

На прошлой неделе послами стран Европейского союза был одобрен пятый пакет санкций против России. Он предполагает, в частности, введение ограничений в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Политика,Максим Орешкин,ЕС,
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