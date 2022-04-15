Орешкин: «Будут новые раунды санкций в экономической войне против РФ»

Прекращать экономическую войну против России никто не планирует. Так, ожидаются новые раунды санкций, заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

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«Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и если у них будут доллары, евро, иены или фунты, они могут быть в любой момент заморожены», - подчеркнул он.

По словам Орешкина, в соцсфере будут приняты дополнительные решения, если это потребуется.

«Но тоже будьте уверены, что будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере также будут приниматься», - отметил помощник президента.

Он указал на то, что благодаря ограничениям на продажу валюты в России держатели не столкнутся с серьезными рисками.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Украина и Микронезия приняли решение разорвать с Россией дипломатические отношения. Рестрикции коснулись резервов ЦБ, банков и госкорпораций, а также миллиардеров, военных и чиновников. В частности, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.