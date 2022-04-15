Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не поспособствует укреплению их безопасности, эти страны окажутся "на натовской передовой". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской "передовой", - отметила дипломат. - Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Правда, эта тенденция наметилась задолго до сегодняшней ситуации, когда страны - члены Евросоюза, включая его внеблоковые страны, постепенно превращались в инструмент, покорно следующий деструктивным установкам США и НАТО".

Захарова подчеркнула, что выбор за властями Швеции и Финляндии, но им следует осознавать последствия вступления для "двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии". "В течение десятилетий внешнеполитическая линия военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии, служила прочной основой для выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между нашими странами, укрепления партнерских отношений, в которых роль военного фактора была сведена к нулю, - продолжила она. - Потенциальное членство в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, которые в своей истории были проводниками многих конструктивных, объединяющих инициатив. С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности".