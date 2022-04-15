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42 минуты назад

Захарова считает, что членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции

ТАССиещё 9

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не поспособствует укреплению их безопасности, эти страны окажутся "на натовской передовой". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской "передовой", - отметила дипломат. - Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Правда, эта тенденция наметилась задолго до сегодняшней ситуации, когда страны - члены Евросоюза, включая его внеблоковые страны, постепенно превращались в инструмент, покорно следующий деструктивным установкам США и НАТО".

Захарова подчеркнула, что выбор за властями Швеции и Финляндии, но им следует осознавать последствия вступления для "двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии". "В течение десятилетий внешнеполитическая линия военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии, служила прочной основой для выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между нашими странами, укрепления партнерских отношений, в которых роль военного фактора была сведена к нулю, - продолжила она. - Потенциальное членство в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, которые в своей истории были проводниками многих конструктивных, объединяющих инициатив. С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности".

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Дипломат также обратила внимание, что активизации дискуссии по соответствующему вопросу предшествовала в последние годы "целенаправленная кампания внешних сил по втягиванию Швеции и Финляндии в Североатлантический блок". "Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу - понятно. Цель - продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России, - подчеркнула она. - А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией - неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны".

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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