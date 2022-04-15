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50 минут назад

Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине

Lenta.ruиещё 5

Россия, предположительно, направила США ноту из-за поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на The Washington Post (WP) сообщает РИА Новости.

Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине
Фото: ReutersReuters

По информации издания, указанная нота была направлена Москвой на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ WP.

В американском Госдепартаменте эту информацию не прокомментировали.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По его словам, доставка помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней».

Политика,Госдеп США,Пентагон,
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