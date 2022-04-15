Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине

Россия, предположительно, направила США ноту из-за поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на The Washington Post (WP) сообщает РИА Новости.

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По информации издания, указанная нота была направлена Москвой на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ WP.

В американском Госдепартаменте эту информацию не прокомментировали.