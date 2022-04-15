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1 час назад

Нарышкин предрек осудившим спецоперацию россиянам судьбу Мазепы

Алиса Селезнёва

Россиян, которые выступили против спецоперации на Украине, ждет судьба предателя гетмана Ивана Мазепы. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым «гражданином мира», отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы», - заявил Нарышкин.

Он также процитировал слова поэта Александра Пушкина о бывшем соратнике Петра I, который перешел в годы Северной войны на сторону шведов.

«Еще Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него"», - заметил председатель Российского исторического общества.

По мнению Нарышкина, спецоперация на Украине «объединила и сплотила» россиян.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

В Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27

Ранее стало известно об отъезде из России ряда артистов. В частности, актриса Чулпан Хаматова в интервью Екатерине Гордеевой заявила, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии и решила «переждать», однако после приняла решение об эмиграции. При этом она назвала «бредятиной» свое звание народной артистки РФ.

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